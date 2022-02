Guabirá sube su valor en el mercado y apuesta en grande

El elenco de Guabirá, que visitará mañana (15:00) a Aurora en el estadio Félix Capriles, por la fecha 1 del grupo “A” del Torneo Apertura 2022, subió su valor en el mercado nacional y es la cuarta plantilla más valiosa de esta temporada.

Los valores de mercado fueron publicados por el portal alemán Transfermarket, donde el Azucarero tiene un valor de 8.750.000 euros (10.018.754 dólares).

La plantilla montereña, que apostó a reforzarse con una gran cantidad de jugadores de dilatada trayectoria, subió su valor entre los 16 clubes integrantes de la División Profesional.

Guabirá se encuentra solo por debajo del valor de Bolívar ($us 13 millones), Always Ready ($us 12 millones) y The Strongest ($us 11 millones), pero por encima de Royal Pari ($us 9 millones), Oriente ($us 8 millones) y Palmaflor ($us 7 millones).