Ponce analiza quién irá en el lateral izquierdo

Con la expulsión del lateral izquierdo Francisco Rodríguez se le complica un poco el panorama al estratega de Wilstermann, Miguel Ponce, ya que deberá escoger a la persona más indicada para ocupar esa posición.

Una de las opciones para reemplazarlo es Edzon Pérez, quien al finalizar el torneo del año pasado jugó en esa posición y no lo hizo mal.

Otra opción para esa posición es Moisés Villarroel, quien también jugó por esa banda en más de una oportunidad.

El que debería ser el reemplazo natural, el juvenil Luis Rodríguez, aún se recupera de una lumbalgia que no lo deja trabajar.

Entre tanto, Ponce dijo que aún no puede contar con el brasileño Serginho, por una lesión.

Finalmente, oficializó que el colombiano Humberto Osorio será el extranjero que debe esperar para ser habilitado, hasta que alguno de sus compañeros sea naturalizado.

Ponce también señaló que de todas maneras, aunque Osorio no tuviera que esperar para ser habilitado, aún no podría ser tomado en cuenta, ya que aún no se encuentra al 100 por ciento físicamente, después de la cirugía que tuvo en la rodilla derecha.

El equipo de Wilstermann retornó ayer a Cochabamba, tras la victoria por 0-2 ante Royal Pari. Hoy el plantel volverá a los entrenamientos.