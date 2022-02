Proyecto de Palmaflor atrajo a Bahebeck

El atacante francés, Jean-Christophe Bahebeck, que fue presentado ayer de manera oficial por el club Palmaflor, comentó que su arribo a Quillacollo se debe en gran medida a que el proyecto del elenco valluno lo atrajo desde que se lo presentaron.

“El hecho de haber jugado en varios clubes (de Europa) me hizo pensar en algo nuevo. Tuve muy buenas referencias de Bolivia, de Palmaflor. El proyecto que me presentaron lo sentí que me correspondía, la negociación fue rápida y de inmediato vine”, declaró Bahebeck.

El futbolista de 28 años llegó el sábado y ayer fue presentado al resto del grupo. Bahebeck, nacido en Saint-Denis y de origen camerunés, declaró que está muy comprometido con las Fieras de Palmaflor en busca del objetivo mayor: clasificar a la Copa Libertadores 2023.

Asimismo, ayer el defensor Santiago Arce se presentó a las prácticas del elenco del valle bajo, siendo bastante esperado la anterior semana. El jugador llega cedido por Always Ready.