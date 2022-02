Sánchez recibe el apoyo de su entorno que lo alienta a seguir

El joven portero de Blooming, Yassier Sánchez, sostuvo ayer al programa Facetas Deportivas que su debut del domingo ante Bolívar (0-7) fue bien recibido en su entorno que lo alentó a seguir creciendo en el fútbol.

“Mis amigos, mi familia, mis padres se sintieron muy felices. En lo personal me siento muy feliz y los mismos profesores me dijeron que no tengo la culpa de lo que pasó ayer (por el domingo) y que disfrute este momento”, indicó Sánchez.

El viernes, ante la imposibilidad de habilitar a sus jugadores, el DT Rodrigo Venegas llamó al juvenil guardameta para que pueda debutar en la División Profesional ante Bolívar.

Pese a los siete goles encajados, Sánchez seguirá en busca de cumplir su sueño.

“Mis compañeros me dieron aliento. Como todo arquero, no me gusta recibir goles”, agregó Sánchez.