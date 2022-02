Andrés Chávez: “Tenemos que acoplarnos a cualquier cancha”

“Tenemos que acoplarnos a cualquier cancha”, lanzó ayer el delantero argentino de Wilstermann, Andrés Chávez, para explicar que el equipo debe estar preparado para desplegar su fútbol en cualquier estado del campo de juego.

Si bien el cuerpo técnico y los jugadores no quieren poner como excusa el estado de la cancha del estadio de Sacaba para justificar la derrota (0-1) ante Blooming el sábado pasado, aseguraron que fue un factor que incidió en el resultado y que, por lo tanto, deben buscar la forma de jugar bien en cualquier cancha.

“Tenemos que estar preparados para cualquier campo de juego, porque eso nos puede volver a dificultar, entonces debemos buscar otras formas, porque cuando juegas de visitante te puedes encontrar con cualquier tipo de campo de juego, así que uno tiene que estar preparado, trabajaremos para eso”, sostuvo Chávez.

El director técnico de Wilstermann, Miguel Ponce, es de la idea de que el campo de juego sí tuvo una incidencia en el resultado, debido a que las condiciones del estadio de Sacaba favorecen más al juego que planteó Blooming, que fue centrarse en su cancha y salir al contragolpe.

“Las condiciones de la cancha no son las adecuadas cuando uno quiere proponer cosas; al final, lo que hace es beneficiar a un equipo que hace un juego de meterse atrás, salir rápido y aprovecharse de estos errores que te provocan en la reacción y no de proponer, que es lo que nosotros queremos hacer siempre”, señaló Ponce.

El estratega también afirmó que el equipo está en construcción y buscando una identidad de juego.

“Estamos en construcción, en la búsqueda de la identidad”, dijo Ponce y, en ese entendido, aseguró que el equipo ante Blooming no logró “proponer, no pudimos ser contundentes, ser ofensivos, no creamos muchas ocasiones de gol”. Éstas son algunas de las falencias que trabajará en la semana para corregirlas.

Serginho espera por una oportunidad

El estratega de Wilstermann, Miguel Ponce, aseguró que Serginho ya está listo para ser tomado en cuenta desde el vamos, pero el cupo de extranjeros es una limitante para su inclusión en el once titular.

Ponce señaló que está a la espera de que algunos jugadores se nacionalicen para tener una mayor opción a la hora de decidir quiénes serán parte del once.

El defensa Maximiliano Ortiz se perderá el partido de este fin de semana ante Universitario de Vinto, debido una lesión que lo dejará fuera de la cancha al menos 15 días.