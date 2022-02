Copa Cochabamba: cuarta fecha anuncia gran jornada

Cinco encuentros animarán esta tarde la cuarta jornada de la Copa Cochabamba 2022, certamen que se encuentra en el ecuador de su primera fase y donde el sueño de llegar al clasificatorio de la Copa Simón Bolívar está latente.

Pese a la renuncia de los clubes Aurora B y Pasión Celeste, el torneo ahora se lleva a cabo con los restantes 10 elencos que apuntan a sumar en esta nueva jornada.

Hoy la cancha Satélite de Tiquipaya tendrá triple jornada con seis horas a puro fútbol: Olympic vs. Cala Cala (12:00), Wilstermann B vs. Chacacollo (14:00) y Municipal Tiquipaya vs. Palmaflor B (16:00).

Las emociones seguirán en el estadio de Villa Pagador, donde la jornada doble la protagonizarán Municipal Cochabamba vs. Futvalle (14:00) y Mi Llajta FC vs. Mi Llajta Sub-19 (16:00).

Al cabo de las nueve fechas que se jugarán por la primera fase, los mejores del torneo comenzarán la fase de eliminación directa hasta llegar a una final.

La convocatoria del evento establece que el campeón y subcampeón clasificarán a una etapa regional para buscar el cupo Cochabamba 4 (provincial) a la Copa Simón Bolívar.

Los dos primeros serán equipos que no posean representación profesional, como el caso de Wilstermann, Aurora y Palmaflor. De darse alguno de esos casos, el título será reconocido, pero la plaza pasará al inmediato escolta.

En el torneo departamental clasificatorio participarán los campeones de las ligas del valle bajo (Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Tiquipaya y Sipe), del trópico e Interligas (zona sur).