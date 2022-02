Wilster y Mi Llajta, al frente de la Copa Cochabamba

Los elencos de Wilstermann B y Mi Llajta asumieron el rol de punteros de la Copa Cochabamba 2022, luego de alcanzar pleno de victorias al cabo de la cuarta fecha.

En la cancha Satélite de Tiquipaya, el Aviador que milita en la Segunda de Ascenso de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) venció de manera categórica a Chacacollo (Primera “A”) por 4-0.

Por su parte, en ese mismo recinto, el club Palmaflor B (Segunda de Ascenso) resignó dos unidades al empatar 0-0 con Municipal Tiquipaya (Primera “A”), rompiendo su buena racha de tres victorias consecutivas.

El duelo Olympic (Primera “B”) y Cala Cala (Primera “A”) no se desarrolló.

El estadio de Villa Pagador fue testigo del triunfo de Mi Llajta (Primera “B”) 2-0 sobre su homónimo de la categoría sub-19 (Mi Llajta sub-19), asumiendo el rol de líder del torneo junto al Rojo.

Futvalle (Primera “B”) dio cuenta de Municipal Cochabamba (Primera de Ascenso) por 2-0.

La quinta jornada tendrá el siguiente rol de partidos para mañana: Chacacollo vs. Mi Llajta sub-19 (12:00), Mi Llajta vs. Palmaflor B (14:00) y Municipal Tiquipaya vs. Municipal Cochabamba (16:00), en cancha Satélite; Futvalle vs. Cala Cala (13:00), y Olympic vs. Wilstermann B (15:00), en el complejo Futvalle.