Costas sobre Torneo Clausura: "Es muy probable que se suspenda de manera definitiva"

El presidente de la Federación Boliviana de Futbol (FBF), Fernando Costas, convocó para este miércoles a los presidentes de los 16 equipos futbolísticos del país a reinstalar el Concejo de División Superior, donde probablemente den a conocer la suspensión del Torneo Clausura.



"Vamos a esperar conocer el criterio de cada uno de los presidentes de clubes para tomar una decisión definitiva. El día de mañana (en la reunión de Consejo Superior de la División Profesional) definiríamos la suspensión del torneo de manera definitiva", dijo Costa a El Deber.



La dirigencia del fútbol boliviano había decidido esperar a escuchar el informe de gestión del presidente del Estado, Luis Arce, con la esperanza de que haga algún anuncio sobre la fecha del censo que permita levantar el paro indefinido en Santa Cruz y, así, permitir la continuidad del torneo. Sin embargo, Arce no hizo mención alguna al censo en su discurso.



"El mensaje presidencial no mostró que estamos yendo por una solución al problema del paro cívico. (...) Estamos llamando a reinstalar al Consejo de División Superior para el día de mañana (miércoles) a las 9:00 para poder debatir y tomar una decisión definitiva", señaló.



El Torneo Clausura se detuvo en la fecha 24, ya que el pasado 22 de octubre empezó el paro indefinido en Santa Cruz, por lo que no hubo continuidad a las jornadas restantes, que son 30 en total.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) exige a la FBF la conclusión del torneo nacional, caso contrario ningún equipo boliviano podrá participar en las copas continentales.



Además, informó que viajará a Asunción, capital de Paraguay, para hablar con los directivos del máximo ente regulador en el fútbol de Sudamérica. El objetivo de ello es buscar una alternativa a la sanción que manifestó que aplicaría la Conmebol.



"Vamos a viajar hasta Asunción para negociar con la Conmebol y expresar todo lo sucedido y todos los antecedentes, y que se pueda flexibilizar esa posición", agregó.