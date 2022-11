¿Cuáles son las cábalas antes de competir en el Mundial?

Uno de los aspectos más complicados de manejar para los directores técnicos es la mentalidad en los jugadores, ya que la concentración es vital para lograr un buen resultado. Es por esta razón que muchos futbolistas usan las cábalas para lograr esa tranquilidad e ingresar con la mente positiva al campo de juego.

William Ramallo, el Goleador de América, le contó a Los Tiempos cuáles fueron algunas de las cábalas de los jugadores nacionales durante las eliminatorias al Mundial Estados Unidos 1994.





“Durante las eliminatorias, hacíamos el recorrido por la misma ruta al estadio, cada partido que nos tocaba. Si nos desviábamos en el camino, ya comenzaban los temores de una pérdida, por lo tanto, esa época teníamos que ir por las mismas calles del anterior cotejo en el que habíamos ganado. Ésta era una de las cábalas que teníamos desde el cuerpo técnico hasta los jugadores”, aseguró Ramallo.





Si bien esta cábala la tenían como equipo, existían muchas otras que cada jugador hacía de manera individual e incluso en secreto.





“Yo, más que nada cuando salía con la movilidad, tenía que seguir la misma ruta para ir al estadio, me desviaba una cuadra, ya me venía el presentimiento de que nos podía ir mal. Son cositas pequeñas que a veces son los grandes detalles, que hacen que la mente actúe de forma positiva o negativa, porque no sólo es patear el cuero, sino también el aspecto psicológico. Por eso sí tenía cábalas, como tener el mismo compañero de cuarto”, contó Ramallo.





Ya durante el Mundial en Estados Unidos, Ramallo explicó que fue complicado mantener algunas cábalas, porque se trataba de otro país.





Entre algunas otras cábalas que los jugadores mantienen tanto en la previa como durante un partido está, por ejemplo, usar ropa interior del mismo color e incluso algunos otros usaban otras prendas que les traían “suerte”.





A nivel mundial, también hay otras cábalas muy usadas por los futbolistas.





Una de las más populares es “no tocar el trofeo”, esto debido a que existe la superstición de que si un jugador toca el trofeo antes de entrar al campo, su equipo va a perder; aunque si bien esto no siempre se dio, los futbolistas prefieren no jugar contra la suerte.





Otra de las más conocidas es “entrar con el pie derecho” al campo de juego. Esta cábala, según algunos portales, sería una de las antiguas, ya que estiman que proviene desde la antigua Roma, donde los sacerdotes accedían al altar con el pie derecho. De ahí mismo viene el encomendarse a Dios, con el acto de persignarse.





Algunos jugadores optan por mantener las vendas, pese a estar recuperados. Ya sea el brazo, muñeca, tobillos o pierna, cualquier lugar es bueno siempre y que no falte.





Calentar es parte fundamental en la previa de un partido; no obstante, muchos jugadores prefieren no hacer tiros al arco, ya que podría disminuir sus posibilidades de anotar.