Comisión Electoral de la FBF ratifica elecciones en Wilstermann; un candidato es inhabilitado

La Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) notificó hoy al frente único que pugna por ingresar al directorio de Wilstermann que quedó totalmente habilitado para las elecciones del próximo sábado 11 ded marzo, excepto por el candidato a director 4 Javier Bustamante, que no cumplió con todos los requerimientos.

Por ello, los candidatos Omar Mustafá (presidente), Yuri Gil (primer vicepresidente), Oscar Bejarano (segundo vicepresidente), Lourdes Belmonte (director 1), Alejandro Rudón (director 2) y Orlando Quiroga (director 3) serán parte de la Asamblea Electiva del Aviador, mas el cargo de director 4 quedará en suspenso, pero no suspenderá los comicios previstos en el calendario electoral.

Según la Comisión Electoral, todos cumplieron los requisitos establecidos en el Código Electoral, empero Bustamante no completó el mismo al no presentar el certificado de no adeudo con la FBF.