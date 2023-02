Vaca Diez vence a Blooming por 2-1

Vaca Díez sorprendió este martes con su triunfo frente a Blooming por 2-1 en el partido jugado en el estadio Ramón Aguilera Costas, en la primera fecha del grupo "C" de la Copa de la División Profesional.



El representativo pandino volteó los pronósticos con la conquista de este resultado, con el aporte en goles de Mizael Pinto (66') y Juan Vogliotti (72'), y tomó lugar en la cima de la tabla en esta serie, de la cual los tres primeros clasificarán a los cuartos de final a la conclusión de los compromisos de ida y vuelta.



Los minutos finales transcurrieron con Vaca Díez pisando el acelerador para buscar el tercero, encontrando a una defensa nerviosa en el lado de Blooming, que no encontraba el camino para llegar al descuento hasta que fue beneficiado con un penal (101') convertido por Rodríguez.



Vaca Díez toma la delantera en su grupo con estos tres puntos, a la espera de lo que hagan Independiente y Always Ready este miércoles (18:00) en Sucre. Nacional Potosí y FC Universitario, los otros elencos de la zona, recién se enfrentarán el 19 de marzo (15:00) en la Villa Imperial.