Aurora quiere demostrar su valía hoy ante The Strongest

Aurora quiere demostrar su valía hoy (20:00) cuando se enfrente a The Strongest, en el estadio Félix Capriles, en el debut de ambos en la Copa de la División Profesional por series, después de un auspicioso inicio en el torneo todos contra todos.

El Equipo del Pueblo no conoce de derrotas en lo que va la temporada. Suma un empate ante Always Ready (0-0) y dos victorias al hilo, primero ante su clásico rival Wilstermann (0-2) y después ante Nacional Potosí (2-0).

Con estos resultados, los celestes no sólo tienen los ánimos elevados, sino que también lograron colarse entre los líderes del torneo todos contra todos, ya que con siete puntos son terceros y están a sólo dos unidades del puntero, que es precisamente el rival esta noche, The Strongest.

El presidente del club Aurora, Jaime Cornejo, aseguró que el duelo de hoy es el que “marcará para qué estamos hechos en este campeonato. Vamos al todo por el todo. Nosotros descartamos que estaremos entres los ocho, porque nuestro objetivo es pelear los primeros cuatro puestos y el partido ante The Strongest es clave, porque si quieres estar en el lote de arriba, tienes que ganar a todos los equipos que están para pelear por la punta”.

Con ese antecedente lo más seguro es que hoy el estratega celeste Roberto Pérez pondrá a todo su potencial, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene bajas por expulsión, ya que aunque aún no se dio a conocer la sanción de Oswaldo Blanco, por la roja directa en el clásico cochabambino, esa tarjeta no es válida en este torneo.

Pérez ayer trabajó a puertas cerradas y no dejó entrever al posible once titular, pero es muy probable que nuevamente accione la dupla ofensiva Blanco y Jair Reinoso.

Entre tanto, The Strongest aún está por las nubes por el envión anímico que significó hacerse del primer clásico paceño de la temporada. Con esta victoria (3-2), suma nueve puntos, que le permiten ser el único líder del torneo todos contra todos, en el que lleva tres victorias al hilo y esta noche espera sumar la cuarta.

Para el encuentro de hoy, el estratega Ismael Rescalvo tendrá la baja de Diego Wayar, quien según medios paceños, sufrió una ruptura de ligamento que lo podría dejar fuera de las canchas entre seis a ocho meses. Fuera de esa baja, el estratega tendría a todo el equipo completo.

Campos vuelve a dirigir al Tigre



El juez orureño Álvaro Campos, quien prácticamente le regaló la victoria a The Strongest en la primera fecha del torneo todos contra todos, en el partido ante la ante Universitario de Vinto, al convalidar un gol fuera de lugar a favor del Tigre y, además, no hizo repetir el tiro penal del cuadro vinteño por invasión, reaparecerá y lo hará precisamente en un cotejo del Tigre.

Por estos errores, el juez, Juan Castro y Rubén Flores fueron suspendidos por tres partidos en el otro torneo.

Entradas



La dirigencia de Aurora dispuso la apertura de tres tribunas para hoy. El costo de las entradas será el siguiente: preferencia Bs 50, general Bs 40 y la curva norte Bs 30.