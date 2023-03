Clubes bolivianos quedan al margen con pobres números en Libertadores

Con tres goles anotados, pero con 15 encajados en sólo cuatro presentaciones, el arranque de los clubes bolivianos en la Copa Libertadores 2023 fue bastante negativo, ya que tanto Nacional Potosí como Always Ready firmaron un “debut y despedida” en las fases preliminares.

El Ranchoguitarra, debutante en el certamen, perdió la clasificación jugando como local en el estadio Hernando Siles, al caer 1-6 con El Nacional de Quito, en tanto que la vuelta fue a favor de los ecuatorianos por 3-1.

Mientras, el Millonario pasó vergüenza al ser goleado 3-0 en Chile y en La Paz apenas hizo un gol que no evitó la derrota 1-3 (derrota con global 1-6).

¿Cuáles fueron los motivos? Decisiones dirigenciales que llevaron al cambio de entrenadores y renovaciones casi totales de sus plantillas, además del poco tiempo que hubo entre el inicio de la pretemporada y del certamen son algunas de las causas para la catástrofe.

Nacional Potosí

En la primera fase de la Copa Libertadores, Nacional Potosí llegó con alta expectativa, pero se fue humillado con un 9-2 global ante el elenco militar ecuatoriano.

La salida del DT Flavio Robatto y de muchos futbolistas jugaron en contra de la planificación de un conjunto potosino que dio una mala imagen a nivel internacional.

A pesar de la eliminación, el punto alto para la directiva del Ranchoguitarra fue ratificar la confianza al entrenador Víctor Hugo Andrada, quien al cabo de cuatro partidos de la División Profesional comenzó a asentar a su plantel.

Otro aspecto que jugó en su contra fue que el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí no cumplió con los requisitos de iluminación exigidos por Conmebol y el cuadro de la Villa Imperial se mudó a La Paz para jugar su cotejo.

Always Ready

Una expectativa total se sembró en torno a Always Ready, que con una imagen renovada con cambio del cuerpo técnico y algunos jugadores asumió la segunda fase de la Copa Libertadores ante un rival supuestamente “accesible”: Magallanes de Chile.

Sin conocer de la tradición del Carabelero (fundado el 27 de octubre de 1897), equipo que además fue uno de los primeros clubes trasandinos campeones nacionales y que llega de un histórico retorno a Primera División, Always Ready arribó a una llave que presumía ser de trámite, pero se llevó adelante seis goles en dos lances.

La derrota en Rancagua era previsible, pero no con tal marcador en contra (3-0) y mostrando poco fútbol.

En la vuelta, con el debut como titular de su fichaje estrella Wilfried Bony, el Millonario se vio rebasado por un cuadro chileno trabajador y que se impuso 1-3.

Al margen de que el dominicano Edarlyn Reyes hizo el único gol de Always Ready en el torneo, además de constituirse en el primer jugador de esta nacionalidad en anotar en una Copa Libertadores, los errores del cuadro dirigido por Pablo Godoy se notaron en ambas contiendas.

Una serie de críticas por redes sociales sacudió el piso del cuadro alteño, que también decidió mantenerse como está y no provocar cambios al calor del momento.

Lo rescatable de la institución alteña es la gran apuesta por una plantilla joven que, en el corto y mediano plazo, se puede convertir en un equipo protagonista en el ámbito nacional.

Sólo un club pasó hasta fase de grupos

Desde que las fases previas se instauraron en 2005, sólo un club boliviano fue capaz de clasificar hasta la etapa de grupos.

El club The Strongest logró la proeza en 2015, tras eliminar al mexicano Monarcas Morelia (global 3-1).

Para el torneo de 2017, el Aurinegro atravesó dos etapas con éxito: venció a Montevideo Wanderers (global 6-0, en la fase 2) y superó a Unión Española de Chile (6-1, en la fase 3).

Finalmente, el conjunto paceño repitió la campaña en la Copa Libertadores 2022, tras imponerse a Plaza Colonia de Uruguay (3-2, fase 2) y Universidad Católica de Ecuador (2-1, fase 3).

Sin Bolivia en la antesala de la cuarta etapa

Sin equipos bolivianos en la fase 3 de la Copa Libertadores, ocho clubes pelearán por internarse en la etapa de grupos, en la que esperan elencos de los 10 países pertenecientes a Conmebol.

Magalles (CHI) vs. Independiente Medellín (COL), Millonarios (COL) vs. Atlético Mineiro (BRA), Huracán (ARG) vs. Sporting Cristal (PER) y Fortaleza (BRA) vs. Cerro Porteño (PAR) son los partidos que definirán a los cuatro clubes que seguirán jugando la Copa Libertadores. Los perdedores irán a los grupos de la Copa Sudamericana.

En la etapa de grupos aguardan dos clubes bolivianos: Bolívar y The Strongest, que el 22 de marzo conocerán las series que deberán afrontar para buscar acceder a octavos de final.