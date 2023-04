Álvaro Peña niega haber amenazado a la familia del árbitro Jordy Alemán

“Que me castigue Dios si le dije eso, si amenacé a su familia”. Así respondió Álvaro Peña consultado sobre el pronunciamiento de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), que el lunes indicó que el director técnico de Independiente amenazó a la familia del árbitro Jordy Alemán, al final del cotejo entre el Matador y Always Ready, el domingo en Sucre.

La organización arbitral pidió una sanción “ejemplarizadora” para el estratega albirrojo por la supuesta amenaza vertida hacia la famila del juez central. “Te voy a buscar y más vale que cuides bien a tu familia”, habrían sido las amenazas del técnico cruceño, según la ABAF.

Ayer, tras la práctica vespertina sostenida por el Inde en el estadio Patria, Peña contó su verdad de lo ocurrido. “Cuando yo me acerco a sacar a los jugadores que habían ingresado a recriminarle al árbitro, le dije que ‘yo tengo familia, mis jugadores tienen familia’ y el cambió la versión”, relató el entrenador.

Sorprendido por la afirmación de Alemán, Peña advirtió que “yo no soy maleante, no soy una persona que me voy a vender, nunca voy a hacer algo que lastime a otras personas”.

Además, cuestionó que esas supuestas amenazas no se dieran a conocer de manera pública por parte del afectado y que directamente hayan sido publicadas por la ABAF.

“Por qué no salió a declarar como yo lo estoy haciendo”, discutió, al informar que “ya hice mi demanda porque se tiene que transparentar y mejorar nuestro fútbol”.

Además, advirtió que esta situación se da porque “yo tengo un proceso con ellos (los árbitros) y esto (el pronunciamiento) es una vendetta que tienen conmigo”.

Peña también cuestionó los arbitrajes de los partidos que jugó Independiente. “El arbitraje no ha sido óptimo, favoreciendo a los otros equipos”, indicó, al aclarar que “no pedimos que nos beneficien, solamente que sean transparentes”.

Sin embargo, pese a todos esos aspectos, el DT indicó que esta situación se resolverá en la instancia que corresponde: el Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol.