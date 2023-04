The Strongest cae en el Maracaná ante Fluminense (1-0)

The Strongest se libró de la humillación con la derrota por 1-0 que sufrió ante Fluminense en el estadio Maracaná, donde el cuadro boliviano encontró un alto a su avance en el grupo "D" de la Copa Libertadores de América, cumplida su segunda actuación en esta etapa.



El arquero Guillermo Viscarra tuvo bastante trabajo la noche del martes, fue el hombre que dio la cara por el equipo con las atajadas que hizo a partir de los minutos iniciales del cotejo, cuando Fluminense salió de cacería a partir del pitazo inicial.



Hasta los 20 minutos, Viscarra tuvo tres intervenciones, sin tomar en cuenta una acción de peligro anulada. En este lapso se mostró el ritmo que tendría el resto del compromiso, con un cuadro brasileño que encajonó temprano a la visita.



La resistencia que ofrecía Viscarra se rompió, no por falla personal, sino por un descuido del defensor Adrián Jusino, quien se durmió en un centro de tiro de esquina y dejó libre a Nino para que conecte de cabeza a los 40 minutos.



Para el complemento, el 'Flu' amplió su superioridad en el campo con el ingreso de emergencia de Jhon Kennedy por el mundialista Marcelo Vieira, sustituido por una lesión. De nuevo, Viscarra tuvo que salir al frente para proteger su arco hasta en tres ocasiones parando los intentos de Samuel Xavier.



En medio de este control, los atigrados pudieron devolver los golpes en un par de ocasiones, siendo el más aplaudido en su banca el remate de larga distancia de Álvaro Quiroga, que estuvo cerca de sorprender a Fábio, cuyo esfuerzo evitó la igualdad. Más adelante el guardameta volvió a colocarse en el lugar indicado para mantener en cero su cuenta.



Con el ritmo que impuso Fluminense, el segundo gol estaba por llegar. Con toques cortos y precisos, hizo que el Tigre se repliegue al extremo de tener a siete hombres dentro del área grande, sin contar a Viscarra.



En ese momento, los brasileños fallaron en el toque decisivo y estuvieron a punto de pagar caro esa displicencia cuando en tiempo de adición, a los 93', un pase largo llegó a la posición de Enrique Triverio, quien se llevó la pelota, tras una disputa con un defensor, y llegó a anotar; sin embargo, la jugada fue anulada por una infracción del atacante gualdinegro.



Con este triunfo, Fluminense toma el mando del primer puesto con seis puntos, seguido por The Strongest con tres y a la espera de lo que suceda este miércoles entre River Plate (Argentina) y Sporting Cristal (Perú) en Buenos Aires.