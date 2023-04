Dirigencia del fútbol nacional estudia acciones que pueden derivar en la suspensión de Marcelo Claure

La dirigencia del fútbol nacional y el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se encuentran molestos con los mensajes que emitió el presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, al que sindican de tratar de dividir la unión que existe en el fútbol boliviano, es más, la parte legal de la federación estudiará el mecanismo para iniciarle un proceso deportivo al dirigente, que puede determinar en su expulsión.

El pasado fin de semana, el vicepresidente de la FBF, Edwin Callapino, adelantó en Tarija que propondrá al Congreso Extraordinario, que se realizará este jueves en Santa Cruz, la expulsión del presidente del Club Bolívar.

“No permitiremos que mediante redes sociales que publica desde el extranjero, un dirigente que ni siquiera cumple sus obligaciones mínimas como presidente de su club, trate una vez mas de dividir la actual unión del fútbol boliviano. Se va a proponer al congreso la expulsión del que está presidiendo desde el extranjero y de cualquier otro que pretenda dividir al fútbol boliviano”, manifestó Callapino

Todo comenzó cuando Claure escribió: “Tenía mucha fe que el VAR en Bolivia iba a solucionar muchas cosas, pero cuando hay alguien detrás del VAR nadie puede predecir lo que puede pasar. Mal”.

Posteriormente, el empresario se retractó mediante una nota de esas declaraciones, cuando se anunció desde la gerencia del VAR que se le iniciaría un proceso en el Tribunal. Sin embargo, sus disculpas no quedaron en el olvido por la “desconfianza que sembró” Claure, según Callapino.

En contacto con Campeones de Página Siete, Callapino agregó que “esas afirmaciones causan malestar y desconfianza en los clubes. Se verá la parte legal para ver en qué circunstancias se puede asumir esta posición (expulsión). No podemos permitir que ningún dirigente pueda dividir al fútbol boliviano“, afirmó el dirigente federativo.

El último dirigente que fue suspendido por la entidad federativa fue Robert Blanco (+), quien en 2020 interpuso un Amparo Constitucional en contra de la entidad federativa para reclamar la presidencia según el estatuto. La dirigencia criticó su accionar y en un congreso, fue suspendido de por vida por no acudir antes a un tribunal deportivo para hacer prevalecer sus derechos.

La pelea con Costa

Al margen, Claure tuvo en los últimos días un cruce de mensajes con el presidente de Always Ready, Andrés Costa.

Claure escribió en sus redes sociales el pasado sábado, cuando Always Ready no pudo viajar a Villa Tunari: “¿Eso no es walkover en todo el mundo?”, y, en otro tuit agregó: “Yo creo que alguien se recogió un poquito tarde y perdió el avión”.

La respuesta del presidente de los alteños no se dejó esperar y fue más dura: “Marcelo Claure infórmate bien, lee los reglamentos. ¿No sabes que es fuerza mayor? o la envidia te carcome el cerebro”.