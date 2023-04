Los aviadores planean seguir ganando altura a costa de Atlético Palmaflor

Seguir por la senda del triunfo a costa de Atlético Palmaflor es el propósito de Wilstermann en la contienda que protagonizarán ambos planteles hoy, desde las 19:30, en el estadio Félix Capriles, en cotejo que corresponde a la fecha 11 de la División Profesional.

Los aviadores llegan envalentonados a la brega, tras las resonantes victorias que conquistaron en condición de visitantes ante Bolívar (1-3) por el torneo todos contra todos, y Real Tomayapo (5-1), por el certamen seriado.

Por su parte, el cuadro azul arriba al cotejo luego del traspié que tuvo en La Paz frente a The Strongest por el torneo por series, puesto que el cotejo ante Always Ready por la Liga, que tenía que disputarse el sábado pasado, fue suspendido porque el cuadro paceño no pudo llegar a la sede del encuentro.

Será el séptimo enfrentamiento entre ambos conjuntos. La estadística indica una ligera superioridad del cuadro aviador, tras haber cosechado tres victorias contra una de Las Fieras y dos empates.

Wilstermann anuncia al defensor Mathías Techera en reemplazo de Miguel Suárez, quien se perderá el encuentro tras haber sido expulsado en el cotejo ante Bolívar.

Atlético Palmaflor confirmó a Gilbert Álvarez y Jonatan Cañete en la dupla ofensiva.

Las probables alineaciones



Wilstermann



Arnaldo Giménez; Robson dos Santos, Julián Velásquez, Mathias Techera, Francisco Rodríguez; Jonata Machado, Alejandro Chumacero, John Velásquez, Rudy Cardozo; Gabriel Esparza, Miguel Bianconi. DT: Cristian Díaz.



Palmaflor



Mauricio Adorno; David Coronel, Óscar Baldomar, Miyhel Anyelo Ortíz; Javier Guerra, Luis Vargas, Sergio Adrián, Fernando Luna, Matías Pisano; Gilbert Álvarez, Jonatan Cañete. DT: Daniel Brizuela



Árbitro: Hostin Prado (CBB).