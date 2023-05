Augusto Andaveris: “Gracias a Dios sigo con la fuerza para lograr cosas”

La palabra retiro está lejos de ingresar en el diccionario del futbolista yungueño Augusto Andaveris Iriondo, quien a puertas de cumplir 44 años, el próximo 5 de mayo, estableció una nueva marca en el balompié nacional: es el jugador activo con mayor edad del país.

Hasta 2022, el futbolista con mayor edad en todo el sistema del fútbol nacional era el portero Daniel Vaca, quien a sus 43 años colgó los guantes jugando para Royal Pari y dejó la marca en favor del delantero yungueño, quien está a poco de igualar y superar el récord de Luis Esteban Galarza: 46 años.

Andaveris jugó los primeros meses de este año en Olimpia Petrolero del Chaco de Yacuiba antes de volver a club Sur Car de Oruro, ciudad que anhela retornar al profesionalismo y donde otros dos elencos apostaron por otros futbolistas históricos y aún vigentes: Regis de Souza (41 años), en Empresa Minera de Huanuni, y Ronald Gallegos (40), en CDT Real Oruro.

“Llevo exactamente 28 años jugando. La verdad siempre me pongo a pensar, desde que tenía 39 y 40 años, ‘ya me queda poco’, pero no, gracias a Dios me siento muy bien. Muchos compañeros me decían ‘un día te levantarás de la cama y no vas a querer entrenar más’... pero no me llegó a mí, porque sigo con mucho ímpetu, muchas ganas de conseguir cosas”, relató Andaveris, en contacto con Los Tiempos desde Oruro.

El futbolista, nacido el 5 de mayo de 1979 en Chicaloma, La Paz, relató que inició muy joven a jugar fútbol de forma competitivo, luego de ser reclutado por el extinto club Deportivo Municipal de La Paz. De ese casi lejano 1995 hasta 2023, aún no se ve fuera de una cancha.

La oportunidad llegó gracias a su tenacidad y persistencia, ya que nunca se dio por vencido en su afán de hacer lo que más ama. Se fijó la misión de ser futbolista, sueño que finalmente materializó luego de convencer a sus padres para irse a estudiar a La Paz.

Ya radicado y estudiando en la sede de gobierno, acompañó un día a su primo, que entonces trabajaba en la Alcaldía de La Paz, a realizar algunos encargos en el estadio Luis Lastra. Pegado a la malla observó el entrenamiento del equipo juvenil, hecho que el técnico Manuel Blanco percibió y lo invitó a entrenar.

“Municipal fue mi primer club al que llegué (de Chicaloma) en 1995, muy jovencito con 15 para cumplir 16 años. Todo ocurrió muy rápido, porque a los dos o tres meses me subieron a la primera (plantilla profesional) ya que inicié en la sub-17”, recordó.

Posteriormente, el DT Uber Acosta le dio la posibilidad de debutar en la Primera “A” de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), además de jugar la Copa Simón Bolívar que consagró al Muni como ganador y ascendido a la Liga Profesional. Comenzó como lateral, antes de ser atacante.

Andaveris debutó con 17 años en la Liga con la camiseta granate del Muni en 1996. Su primer gol fue convertido ante The Strongest, el club en el que deseó jugar, pero al que nunca pudo llegar.

Desde ahí comenzó a forjar su historia y 15 clubes más lo cobijaron, entre ellos los vallunos Wilstermann y Aurora, además de la experiencia internacional en el KF Tirana de Albania e Inter Bakú de Azerbaiyán.

También fue seleccionado nacional y le tocó jugar las ediciones Perú 2004 y Venezuela 2007 de Copa América, además de vestir la Verde en eliminatorias y amistosos.

El tiempo transcurrió bastante rápido. Desde aquel 1995 hasta 2023 sucedieron muchos acontecimientos en el mundo del fútbol. Hoy, Andaveris sigue vigente y comparte la alegría de que su sobrino Jaime Arrascaita Iriondo esté subiendo su nivel en The Strongest, además que en la familia hay expectativa por el juvenil Nelson Arrascaita Iriondo, quien tiene un futuro bastante prometedor.

Además de jugar al fútbol de manera competitiva, Andaveris se forma como entrenador de fútbol en la escuela de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA); espera titularse en 2024. No se ve alejado del fútbol, aunque también tiene proyectos familiares que más adelante definirán su camino.

Su presente sigue siendo el fútbol. Su futuro también, aunque el jugador prefiere vivir el día a día alimentándose sanamente, entrenando y cuidando su físico en el gimnasio, la receta para mantenerse vigente.