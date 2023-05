The Strongest salta a la escena de la fecha 3 ante el malherido Sporting Cristal

The Strongest visitará esta noche (22:00 HB) a Sporting Crista,l en el estadio Nacional de Lima, en cotejo correspondiente a la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores, escenario apto para el elenco bolivianos para poder sumar a costa de un rival debilitado.

El contraste de ambos en sus respectivas ligas locales desequilibra la balanza: Sporting Cristal viene de empatar 1-1 con César Vallejo en la Liga 1, pero marcha en sexto lugar con 18 unidades, a 10 del líder Universitario de Deportes de Lima.

Además, los barras del cuadro del Rímac apretaron a sus jugadores, tras la mala campaña en el torneo local y la Copa Libertadores, donde marchan últimos de la serie D sin puntos.

Mientras, el Tigre está fortalecido por su reciente triunfo 1-3 a domicilio sobre Blooming en Santa Cruz, lo que lo mantiene líder e invicto del torneo boliviano. Además, es segundo del grupo C con 3 puntos, los mismos de River Plate y está a un triunfo de igualar al líder Fluminense (6).

Además de este lance, hoy se jugarán otros cotejos (hora de Bolivia): Ñublense vs. Aucas (18:00), Liverpool vs. Argentinos Jrs (18:00), Fluminense vs. River Plate (20:00), Atlético Nacional vs Olimpia (20:00) y Corinthians vs. Independiente del Valle (20:00).