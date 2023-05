Always Ready descarta a seis jugadores experimentados del plantel

El club Always Ready determinó prescindir de seis jugadores de la plantilla profesional, todos ellos que no viajaron a la pasada presentación del Millonario ante Real Santa Cruz, según dio a conocer este martes el portal de Tigo Sports.

Asimismo, el canal deportivo también aseguró que Óscar Villegas seguirá al mando del equipo alteño, luego de la salida del argentino Claudio Biaggio.

Los experimentados futbolistas Marc Enoumba, Nelson Cabrera, Marcos Riquelme, Jorge Flores, Carlos Mosquera y William Parra son los jugadores que no formarán parte de Always Ready de ahora en adelante.

" Es decisión de la dirigencia y no me involucraré en eso. No es decisión mía, estoy recibiendo el plantel que me dio la dirigencia", replicó Tigo Sports en sus redes sociales.

Con estas bajas, en Always Ready se busca darle mayor oportunidad y continuidad a los jugadores jóvenes y algunos de los experimentados que continúan en la plantilla.