El Tigre, Vaca Díez y Oriente se ponen al día con sus cotejos

Los partidos Vaca Díez vs. Always Ready (15:00), The Strongest vs. Guabirá (17:30) y Oriente Petrolero vs. Real Santa Cruz (20:00) completarán hoy las jornadas 3 y 7 del Campeonato de la DivPro 2023.

El primero se jugará en el estadio Roberto Jordán Cuéllar de Pando, donde el Chubi y el Millonario por fin se verán las caras por la fecha 3, luego de dos reprogramaciones, una por iluminación del recinto y el otro por un pedido de fair play deportivo del segundo al tener un convocado a la selección nacional.

Mientras, el estadio Hernando Siles dará lugar al complemento de la fecha 7 y el partido entre The Strongest y Guabirá, que fue recorrido a esta fecha por la negativa azucarera de jugar en medio de una seguidilla de encuentros anteriores.

El DT Claudio “Pampa” Biaggio debutará al frente del Aurinegro.

Finalmente, por la fecha 7. Oriente Petrolero y Real Santa Cruz se medirán desde las 20:00 en el estadio Tahuichi Aguilera, a la espera del estratega Ángel Guillermo Hoyos en el Refinero que puede llegar mañana.