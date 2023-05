Cornejo brinda su respaldo a continuidad del estratega Pérez al mando de Aurora

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, ratificó ayer la confianza al entrenador Roberto Pérez, luego del empate 2-2 en casa ante Oriente Petrolero, el domingo pasado. Con ello, el dirigente disipó cualquier rumor de su salida.

“No se habló mucho del tema. Cuando pasan cosas así, cada uno sabe lo que hizo, el error que cometió. Viendo las estadísticas, 14 técnicos se fueron, pero ésa no es la idea, no objetaré que muchos entrenadores me llaman y me dicen ‘tienes un Ferrari, quisiera manejarlo’. Yo sé que tengo un buen equipo, pero a veces el equipo es un Ferrari y cree que va a ganar todas las carreras”, declaró Cornejo.

El dirigente entendió la molestia de la afición, mucho más cuando el resultado estaba en manos del Celeste. Aún así, Cornejo resaltó que la responsabilidad es de todos, no sólo del entrenador.

Pérez, que llegó al equipo en el último trimestre de 2022, está más de ocho meses en el cargo, siendo que en la actual temporada logró sellar el mejor arranque de temporada para el crédito valluno.

“A veces nos quejamos de que pasan cosas raras con el arbitraje, pero dejamos escapar puntos como ahora, infantilmente. No hay un solo responsable, todos son responsables. Los que entraron no entraron como debían, los que salieron no debían salir”, agregó Cornejo.

El próximo reto del Equipo del Pueblo será este sábado (15:00) en el estadio Tahuichi Aguilera ante Blooming, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Campeonato de la División Profesional. En este cotejo, Aurora deberá demostrar su valía a nivel individual y colectivo.

Salud económica

Cornejo respondió a las inquietudes de la afición y confirmó que el primer plantel ya recibió el pago de los salarios de los meses de febrero y marzo, aunque admitió que aún le resta por cubrir el correspondiente al de abril.

Acerca de las demandas, el directivo popular indicó que se cumplen con las cuo-tas con el jugador Brian Sarmiento, además que se prepara todo para cancelar lo adeudado a Manuel Morello.

Como parte de todo lo comprometido con la gestión, Aurora presentó ayer a tres nuevos auspiciadores: Instituto de Neurocirugía de Bolivia, Forasuport y Equivid.