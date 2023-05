Guabirá continúa con la ausencia de Alaniz para recibir a Wilstermann

La presencia del volante ofensivo uruguayo Martín Alaniz fue descartada en Guabirá para recibir a Wilstermann, este domingo (15:00) en la Caldera, por la fecha 14 del Campeonato de la División Profesional.

Si bien el charrúa recibió el alta médica por la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda aún no está en la plenitud de sus condiciones, por lo que antes de volver a jugar debe concluir con un plan de trabajo físico.

Será el cuarto partido que Guabirá no contará con su armador, que ya se perdió los compromisos ante Vaca Díez, The Strongest y Always Ready, en los que su equipo solo logró un punto.

“Estoy en el 95% de mis condiciones físicas, todavía me falta trabajar para volver a ser parte del plantel”, afirmó el volante ofensivo Azucarero.

El que sí podrá reaparecer es el lateral derecho montereño Fran Supayabe, que ayer se integró de pleno al grupo que es dirigido por el entrenador Miguel Ángel Portugal, que le tiene reservado su lugar en la defensa.

El retorno del montereño, que se recuperó del dengue, que lo alejó de su equipo por tres partidos hará que el beniano Mauricio Cabral pase nuevamente a la banca, a la espera de una nueva oportunidad.

Supayabe se mostró ansioso por volver a jugar, puesto que en sus planes estaba solo perderse el partido ante Vaca Díez, en Montero, pero la repentina enfermedad destruyó su planificación y para él este será un nuevo comienzo.

La duda, en el sub-20

Otra de las variantes en el equipo Rojo se puede con el sub-20, puesto que en el último partido, ante Always Ready, el lateral Luis Gómez fue cambiado en el primer tiempo, por Hugo Salvatierra, que puede partir como titular en el mediocampo, Santos Navarro iría en la defensa haciendo que Iván Huayhuata pase a la banca.

Las variantes para el domingo las definirá hoy el DT Portugal, en la práctica de fútbol, en el Complejo Deportivo Celina.