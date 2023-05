Blooming sufre nueva derrota ante Newell’s y queda eliminado de la Sudamericana (2-3)

Blooming sufrió una nueva derrota en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, esta vez contra Newell's Old Boys, con un marcador de 2-3 en el estadio Tahuichi.



A pesar de iniciar bien el partido y tomar la ventaja con un gol de Rafinha 12' , Blooming no pudo mantener el ritmo y recibió el empate (Iván Gómez 36') .



En el segundo tiempo, Newell's se llevó la victoria con un autogol de Christian Latorre 58' y otro gol de Jorge Recalde 67'.



A pesar de los esfuerzos por descontar (Leonardo Fenga 88’), Blooming no logró igualar el marcador.



Con esta cuarta derrota consecutiva, Blooming queda eliminado de la Copa Sudamericana, con dos jornadas por jugar en la fase de grupos.