Always Ready doblega a The Strongest y se acerca a la cima de la Liga

En un partido disputado en el estadio Municipal de El Alto, Always Ready logró una victoria contundente sobre The Strongest con un marcador de 2-0.



Edarlyn Reyes abrió el marcador a los nueve minutos, mientras que un gol en contra de Adrián Jusino aseguró el triunfo para el equipo millonario.



El dominicano Reyes destacó por su velocidad y desempeño en el encuentro, siendo una figura clave.



Con 30 puntos, el Tigre sigue como puntero; sin embargo, con una sensación de intranquilidad, ya que tiene a Nacional Potosí respirándole en la nuca con dos puntos de diferencia y ve asomarse la silueta de Always Ready con 23 unidades.