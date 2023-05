Velásquez se mantiene en duda en Wilstermann

El juvenil Jhon Velásquez es una de las mayores dudas que tiene el director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, de cara al partido de este domingo (17:30) ante The Strongest, en el estadio Hernando Siles, por la fecha 16 del Campeonato de la División Profesional.

Velásquez ayer continúo en trabajo diferenciado por una leve distensión en la pierna izquierda. Esta molestia lo dejó fuera de la convocatoria para el partido ante Royal Pari del pasado sábado.

Desde que debutó con la casaca del Aviador, el 4 de abril, el cliceño se convirtió en pieza inamovible del estratega Díaz no solo por el cupo del jugador sub-20, sino también por su desempeño.

En el caso de que Velásquez no se recupere a tiempo, Clemilson da Silva es la principal opción para cubrir este cupo sub-20.

Entre tanto, el extremo argentino Gabriel Esparza no terminó el entrenamiento con el resto del equipo, pero su presencia ante The Strongest no está en duda de momento.

Con este panorama, la única baja confirmada que tiene Díaz para armar el once titular es el defensa Julián Velázquez, quien sumó su quinta tarjeta amarilla en el encuentro ante el Inmobiliario.

Asimismo, para el choque ante el Tigre, Wilstermann ya no tendrá entre sus filas al delantero brasileño Miguel Bianconi, quien finaliza su contrato hoy y todo parece indicar que no renovará su vinculación con el elenco cochabambino.

Rumbo al partido ante The Strongest, el defensa Marcelo Suárez aseguró que el equipo está concentrado en mantenerse invicto en condición de visitante e irá a La Paz a buscar una victoria antes del receso de medio año.

“El rival debería estar preocupado por nosotros porque venimos bien. Vamos a salir a ganar. Llegamos de seis victorias y siete partidos sin perder, seguimos sumando que es lo más importante. Somos el mejor visitante y seguimos invictos”, sostuvo Suárez.

El Rojo evita la resta de puntos

La dirigencia de Wilstermann ayer depositó 28.600 dólares a la cuenta de Ricardo Pedriel, para así evitar una nueva quita de puntos.

El club tenía hasta ayer para hacer la cancelación correspondiente y cumplió con la conminatoria que emitió la pasada semana el Tribunal Superior de Apelación (TSA).

La dirigencia continúa en negociaciones con los jugadores que demandaron al club tanto en la FIFA como en el Tribunal de Resolución de Disciplina (TRD).