Costas descarta la estrategia de “dos equipos” en eliminatorias

El director técnico de la selección nacional, Gustavo Costas, descartó ayer la posibilidad de armar dos equipos para el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Que deje un equipo acá y lleve a otro a Brasil, no. Vamos a ir todos juntos, sí vamos a cambiar uno que otro para enfrentar a Argentina, pero somos un solo equipo”, aseguró Costas a la prensa en La Paz, tras el amistoso entre The Strongest y GV San José.

El estratega también señaló que en la sede de gobierno se deberá aprovechar la ventaja que se tiene al contar con futbolistas que están aclimatados a la altura.

“En La Paz vamos a tratar de tener a los que juegan acá para sacar alguna ventaja, porque si no, no tienes ninguna superioridad. Si traes acá futbolistas de afuera, que están en Europa, entonces no a vas a sacar ninguna ventaja”, aseveró.

En cuanto a la convocatoria, no sólo para el partido amistoso ante Panamá, del 27 de agosto en Cochabamba, sino también para los choques ante Brasil (8 de septiembre, 20:45 HB) y ante Argentina (12 de septiembre, 16:00), Costas sostuvo que la dará a conocer después del encuentro que Bolívar afrontará por los octavos de final de la Copa Libertadores, el martes 8 de agosto.

“Todo va a depender de qué vaya a pasar con Bolívar. Si avanza, vamos a armar un equipo sin esos jugadores, tenemos que esperar hasta el martes. Pero tenemos plan A, B y C”, explicó a tiempo de indicar que el entrenamiento de la selección nacional iniciará y terminará en la sede de gobierno.

“Vamos a trabajar acá en La Paz, a Cochabamba vamos a ir el día anterior al partido y después volvemos a La Paz y de aquí viajamos a Brasil”, dijo.

Terceros podría ser el legionario

Costas señaló que hacen los esfuerzos para que Miguel Terceros, de Santos, llegue para el amistoso ante Panamá.