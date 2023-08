Cuatro duplas van por los cupos al Sudamericano de Lima y París 2024

El torneo nacional de vóley de playa regresó a Cochabamba y hoy (9:30) cuatro duplas buscarán los cupos al Circuito Sudamericano de Perú, además de ver de reojo el pase a los Juegos Olímpicos París 2024.

Las canchas de arena del club San Martín, ubicadas en Chiquicollo, se llenaron de emoción y mucha adrenalina en una jornada dominical con extraordinarios partidos y la superioridad de las duplas vallunas, aquellas que prevén representar al país en los siguientes retos continentales.

Los campeones de este torneo tendrán camino libre al Circuito Sudamericano de Lima,Perú,adesarrollarsedel1al 3 de septiembre.

Mientras, el segundo premio será más que extraordinario: del 16 al 22 de septiembre se realizará la etapa clasificatoria a los JJOO de 2024, con una inédita disputa en Cayena, capital de Guyana Francesa.

Las semifinales de esta jornada serán protagonizadas en la rama femenina por Nicole TovarBelén Peredo (CBB) vs Dayra Toranzos-Carla Valda (CBB), que iniciarán a las 9:30, mientras que de fondo (10:20) se medirán María José Galindo Camila Arnez(CBB) vs Mara Ortiz María Ortiz (CBB).En la rama masculina jugarán Edson Pérez Jasson Pérez (CBB) vs Tony

Zeballos Gabriel Díaz (CHU), a partir de las 9:30. El otro lance semifinal arrancará a las 10:20 entre Renzo Zaconeta Carlos

Chacón (CBB) vs Gustavo Calvo Ruddy Salvatierra (CHU/ CBB).

“Sería algo lindo (ir a París 2024),creo que estamos un poco lejos, pero nada es imposible y con esfuerzo se puede lograr todo”, declaró Renzo Zaconeta, voleibolista valluno.

Los encuentros por el tercer y cuarto lugar desde las 11:20. Las finales se jugarán a las 12:30 (damas) y 13:30 (varones).