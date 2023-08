Always Ready se impone ante Independiente 3-2 en El Alto

El equipo Always Ready derrotó a Independiente por 3-2 en el estadio Municipal de El Alto en el partido, correspondiente a la sexta fecha del Grupo C de la Copa Tigo.



Adalid Terrazas abrió el marcador a los 27 minutos de juego. A pesar de los esfuerzos del equipo visitante por equilibrar el marcador durante la primera mitad, el primer tiempo concluyó con una ventaja de 1-0 a favor del Always Ready.



A los 50 minutos, Lucas Gaúcho del Independiente logró igualar el marcador. Sin embargo, la respuesta del Always Ready fue inmediata. A los 68 minutos, Edarlyn Reyes anotó nuevamente para el equipo local, recobrando la ventaja y llevando el marcador a 2-1.



Rodrigo Gómez del Independiente logró igualar nuevamente el marcador a 2-2, generando un ambiente de incertidumbre y emoción en los minutos finales del partido.



Finalmente, en el minuto 89, el arquero del Always Ready, Germán Arauz, protagonizó un inesperado error al no lograr detener un tiro lejano del Independiente. El balón se le escapó de las manos y se convirtió en el gol definitivo para el equipo visitante, sellando el marcador en 3-2 a favor del Always Ready.