FBF sortea fase 2 de la Copa Simón Bolívar: conozca el destino de los clubes vallunos

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sorteó este viernes la fase 2 nacional de la Copa Simón Bolívar, evento en el que los clubes cochabambinos de San Antonio, Pasión Celeste y Real Mizque conocen los destinos de su camino en el ascenso: jugarán ante elencos de Pando, Potosí, Sucre, Santa Cruz, Tarija y Beni.

Real Mizque quedó emparejado en el grupo B junto a Universitario de Pando y Stormers San Lorenzo; Pasión Celeste marcha en la serie D junto a Fancesa y Torre Fuerte; San Antonio lidera el grupo E donde están San Lorenzo de Beni y Atlético Bermejo.

La primera fecha se jugará el fin de semana del 26 de agosto y se jugará bajo el formato de ida y vuelta. Cada grupo, en consecuencia, tendrá seis jornadas a disputar.

Pasión Celeste debutará en la fecha dos, ya que las series están compuestas por tres equipos cada una (ocho grupos en total). San Antonio y Real Mizque sí verán acción en la primera jornada..

Los primeros partidos emparejados tras el sorteo son:

Real Potosí vs Hiska Nacional



Universitario de Pando vs Real Mizque



GV San José vs CDT Real Oruro



Fancesa vs Torre Fuerte



San Antonio vs Atlético Bermejo



Municipal Tarija vs Deportivo Fatic



Universitario de Beni vs 24 de Septiembre



Ciudad Nueva Santa Cruz vs Deportivo Alemán

Grupo A : Real Potosí, Nacional Sucre y Hiska Nacional



Grupo B: Universitario de Pando, Stormers San Lorenzo y Real Mizque



Grupo C: GV San José, Municipalidad de Yacuiba y CDT Real Oruro



Grupo D: Fancesa, Pasión Celeste y Torre Fuerte



Grupo E: San Antonio, San Lorenzo de Beni y Atlético Bermejo



Grupo F: Municipal de Tarija, Sur Car y Deportivo Fatic



Grupo G: Universitario de Beni, Real Mapajo y 24 de Septiembre



Grupo H: Ciudad Nueva Santa Cruz, ABB y Deportivo Alemán.