Real Mizque buscará seguir en la cima del grupo B

Real Mizque recibirá hoy (15:00) a Universitario de Pando, en el estadio Municipal de Quillacollo, en la cuarta fecha del grupo B de la segunda fase de la Copa Simón Bolívar.

Los otros cotejos de la jornada son: Hiska Nacional vs Real Potosí (15:00), CD Alemán vs Santa Cruz FC (15:30) y Atl. Bermejo vs San Antonio (15:30).

La cuarta fecha empezó ayer con los siguientes resultados: Torre Fuerte 3-2 Fancesa, Real Oruro 2-1 CV San José y Fátic 0-1 Municipal de Tarija.