Wilstermann quiere su tercera victoria al hilo a costa del necesitado Palmaflor

El plantel de Wilstermann se ilusiona con llegar a la zona de la Copa Libertadores y con ese objetivo en la mira espera sumar su tercera victoria al hilo cuando hoy (16:00) enfrente a Palmaflor, en el partido por la fecha 28 del Campeonato de la División Profesional, que se jugará en el estadio Bicentenario de Villa Tunari.

El Aviador llega este lance después de lograr dos triunfos seguidos en el reinicio de la competencia. Primero venció por 0-3 a Independiente y después remontó y derrotó por 3-1 en el duelo ante Bolívar.

Estas dos victorias lo mantienen en la séptima casilla de la tabla acumulada con un punto promedio de 1.419, en zona de Copa Sudamericana.

Teniendo en cuenta que Palmaflor está en el fondo de la clasificación acumulada, en la casilla del descenso directo con un punto promedio de 0.900 y que no conoce de triunfos hace once partidos, la misión para el Rojo parecería sencilla; sin embargo, en filas de Wilstermann no se confían.

Sumada a la mala campaña deportiva, Palmaflor también atraviesa por una crisis económica, que llevó al plantel a estar entre cuatro a cinco meses sin sueldo.

Para este lance la duda en Wilstermann pasa por el jugador sub-20, ya que el volante Jhon Velásquez estuvo en trabajo diferenciado desde el cotejo ante Bolívar.

Aunque ‘Papu’ Velásquez fue incluido en la delegación que viajó ayer a Villa Tunari, el estratega Cristian Díaz, incluyó entre los convocados al golero Lucas Salinas y al volante Adrián Pacheco.

Salinas está entre los llamados para este duelo, porque Bruno Poveda, se encuentra en la concentración de la Selección nacional, por la doble fecha eliminatoria.

Mientras, que Joaquín Pérez, técnico de Palmaflor, no tiene bajas ni por expulsión ni por tarjetas amarillas.

El costo de las localidades para el lance es de: preferencia Bs 40, general Bs 20 y curvas Bs 10.

Los demás compromisos de la fecha 28 del torneo todos contra todos se jugarán entre el jueves 19 el domingo 22 de octubre, después de la presentación de Bolivia contra Paraguay, en Asunción, el 17 de octubre (18:30 HB).