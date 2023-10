Hermetismo en la Verde sobre el equipo titular

El director técnico de la Selección nacional, Gustavo Costas, definió el once titular con el que enfrentará mañana (18:30 HB) a Paraguay, en Asunción, en el duelo por la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero lo mantuvo en total hermetismo.



La Verde trabajó desde el viernes el estadio Ramón Aguilera Costas, donde repasó los conceptos tácticos y ensayó con las posibles variantes al equipo que cayó por 1-2 ante Ecuador, en La Paz el jueves pasado.



En estas sesiones Costas definió al equipo titular, pero logró que los nombres no se filtren a los medios.



Sin embargo, un cambio casi cantado es el ingreso desde el vamos es la del volante de creación Henry Vaca, quien de seguro reemplazará al lesionado Jaime Arrascaita en el medio campo.



Vaca fue uno de los más destacados en el duelo ante Ecuador, ya que su ingreso en el segundo tiempo le cambió la cara a un plantel, que no encontró la forma de acercarse al arco rival en la primera fracción.



Otra de las posibles variantes podría ser el ingreso de Danny Bejarano, del Nea Salamina Famagusta de Chipre, para que acompañe a Leonel Justiniano en las tareas de contención en el medio sector.



En el caso que Bejarano sea incluido, lo más seguro es que el delantero Marcelo Martins vuelva a estar solo en el ataque.



Si no es así, Costas podría definir el ingreso de Rodrigo Ramallo, para que refuerce la ofensiva.



La Verde viajó ayer por la tarde a Asunción en un vuelo chárter, con la idea de no desgastar a los jugadores en largas esperas en los aeropuertos.



Además de Arrascaita, tampoco fue parte del viaje el golero Bruno Poveda.



Se tiene previsto que la Selección cierre sus aprestos hoy (18:00) en la cancha principal del estadio Defensores del Chaco, donde mañana enfrentará a Paraguay desde las 18:30 HB.

Vaca todavía no volverá Israel



El conflicto bélico que se registra en Israel, impiden que Henry Vaca pueda volver a ese país y se incorpore al club Maccabi Bnei Reineh, motivo por el que su empresario realiza gestiones para que pueda entrenar en algún equipo de la División Profesional.