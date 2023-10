The Strongest mantiene su liderato tras vencer a Blooming (1-0)

The Strongest conservó su posición en la cima de la Liga al derrotar a Blooming 1-0 en el partido correspondiente a la fecha 28 del torneo.



El argentino Enrique Triverio anotó el único gol del encuentro en el minuto 35 con un disparo de media vuelta.A pesar de la lucha de Blooming en la segunda mitad y una controvertida reclamación de penal, The Strongest se mantuvo firme.



La victoria les permitió acumular 53 puntos y extender su ventaja sobre Bolívar, Nacional Potosí y Always Ready.



El líder ahora se prepara para su próximo partido en la Copa, donde se enfrentará a Guabirá, mientras que Blooming se medirá contra Independiente. Ambos partidos se jugarán la próxima semana.