The Strongest regresa a la zona de clasificación con el desahogo de Arias

Junior Arias se convirtió en el héroe de The Strongest con un gol a los 90 minutos que les dio la victoria 1-0 sobre Guabirá. Con este triunfo, el equipo se coloca en la zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa.



Arias, ingresando en la segunda mitad, aprovechó un rebote en el área tras un centro desde la derecha. El Tigre ascendió a la segunda posición en el grupo "B" con nueve puntos, luchando por el último cupo de cuartos de final, ya que Aurora aseguró la otra plaza con 13 unidades.



The Strongest había enfrentado problemas de falta de definición antes del gol de Arias. Guabirá, en tercer lugar con ocho puntos, necesita mejorar su rendimiento en el campo para mantener viva su ilusión de avanzar.



Con Aurora ya en cuartos de final, queda un cupo en disputa entre The Strongest, Guabirá, Palmaflor y Real Santa Cruz, a falta de dos fechas para la conclusión de esta fase.