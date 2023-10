Aurora cae en su visita a Montero y cede terreno en la zona de premios a copas

Aurora vivió anoche 10 minutos de terror en el estadio Gilberto Parada de Montero, luego perder en pasajes finales 2-0 ante Guabirá, en duelo de la fecha 9 del grupo B de la Copa de la DivPro, resultado que además lo sacó de la zona de premios a Copa Libertadores 2024.

El traspié en la Caldera del Diablo derivó en que el Celeste deje la tercera casilla de la tabla acumulada y regrese al quinto puesto, caída que sumada al empate de media semana ante Palmaflor en casa (0-0) pasaron factura con la caída de dos posiciones.

Por su parte, Guabirá se regocijó con un triunfo arduamente trabajado y que permitió al Rojo de Montero escapar a la zona del descenso indirecto de categoría.

Aurora fue superior durante el primer tiempo, con mayor generación de fútbol ante el arco de Jhon Jairo Cuéllar y que tuvo como protagonistas a Rodrigo Ramallo, Oswaldo Blanco y Jair Reinoso.

El Azucarero no tuvo la posesión del balón, menos un argumento sólido para imponerse en su reducto.

Cuando el primer tiempo agonizaba, una falta de Jair Reinoso sobre Ronald Gil en el área fue cobrada como lanzamiento penal para Guabirá, acción revisada por el VAR.

A los ocho minutos de adición (53’ PT), Jorge Lovera cobró el penal y el disparo impactó en el poste derecho del arco de David Akologo. El 0-0 no se movió en esa fracción.

En el complemento Aurora mantuvo el ritmo, pero poco a poco se fue conformando con la igualdad que generó mayor fuerza en Guabirá.

El crédito montereño no logró hallar la ruta del gol, pero al minuto 32 de la segunda parte el VAR llevó a que Guabirá tenga otro lanzamiento penal a su favor.

Luego de cuatro minutos (36’ ST) Layonel Figueroa anotó el 1-0 con un fuerte y preciso remate.

La escuadra valluna se lanzó con todo en busca de igualar y acabar la fase de grupos de manera invicta, empero el tanto de Alejandro Quintana (49’ ST) acabó con su sueño.

Quintana recibió un pase Figueroa cuando la zaga popular se fue al ataque, vio el claro y definió ante Akologo con sutil remate que significó el triunfo 2-0 que desató la algarabía de un Guabirá que depende de sí mismo para avanzar a cuartos de final junto al ya clasificado Aurora.

La fecha 9 de la Copa de la DivPro continuará hoy con los duelos del grupo A: Gran Mamoré vs Bolívar (15:00), Real Tomayapo vs Royal pari (18:00) y Oriente Petrolero vs Wlstermann (20:30).