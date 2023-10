Montes presenta renuncia a la presidencia de The Strongest

El presidente del club The Strongest, Héctor Montes, presentó su renuncia al cargo en el cuadro gualdinegro, luego de poco más de un año de estar en el cargo.

"Por razones de orden estrictamente personales, a partir de la fecha, tengo a bien presentar mi renuncia como Presidente del Club The Strongest, función a la cual he sido elegido en fecha 30 de julio de 2022. Durante el tiempo que he sido honrado, para llevar adelante a la Institución, he puesto todo mi esfuerzo, dedicación, compromiso para beneficio de nuestra querida institución, la cual levo en lo má profundo de mi corazón de toda la vida", dice en la carta Montes a su Comité Ejecutivo.

En la era Montes, que inició en julio de 2022, las polémicas desde la afición aurinegra no se dejaron esperar e incluso la barra brava Ultra Sur exigió rendición de cuentas al directivo atigrado. Al momento no se dio a conocer al dirigente que ocupará el cargo de presidente en el Tigre.