Wilster empata 1-1, pero aún no asegura el boleto

Wilstermann conquistó anoche un punto en su visita a Oriente Petrolero (1-1), en duelo de la fecha de 9 del grupo A de la Copa de la DivPro que se jugó en el estadio Tahuichi Aguilera, resultado que prolongó el suspenso del Aviador respecto a confirmar su clasificación a cuartos de final hasta la última jornada.

El inicio del lance fue accidentado por la pésima actitud de los barras de Oriente Petrolero, quienes lanzaron petardos sobre la cancha que cayeron cerca del meta refinero Wilson Quiñónez, todo apenas a un minuto de iniciado el duelo.

El juez tarijeño Nelson Barro no quiso reanudar la brega hasta que haya garantías. Tras siete minutos de interrupción, el cotejo volvió a disputarse y el Refinero se fue al frente en busca de hacer daño cuanto antes sobre el arco de Arnaldo Giménez.

Las emociones empezaron a escasear, aunque un remate de Samuel Sandóval de media distancia emocionó a los hinchas orientistas, ávidos por ver un triunfo de su plantel.

El primer tiempo, que tuvo 10 minutos de adición, pasó casi intrascendente en la noche cruceña.

El complemento tuvo la primera emoción del gol a los 2’ ST, pero con el Rojo como protagonista. Jhon “Papu” Velásquez salió de contrataque y se fue al frente del arco refinero, vio el claro y sacó un furibundo remate que superó a Quiñónez (0-1).

La furia de la afición orientista volvió a rebasar al control policial y a los 9’ ST el cotejo volvió a paralizarse, luego del lanzamiento de petardos que impactaron en un camarógrafo de la TV, además que llegó de rebote al arco de Giménez.

El fútbol volvió con una última advertencia: un petardo más y se suspende. Acto seguido, César García igualó a los 22’ ST con soberbio frentazo que superó al meta valluno (1-1).

Oriente y Wilstermann gozaron de chances para llevarse más de un punto en el Tahuchi, pero al final ambos firmaron la tregua con el 1-1.

Cierre de jornada en feriado

En la fecha 10, a jugarse el jueves 2 de noviembre, se enfrentarán Wilstermann vs. Gran Mamoré (15:00), Bolívar vs. Real Tomayapo (17:30) y Royal Pari vs. Oriente (20:00).