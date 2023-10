Zago promete trabajo y aún considera que hay chances de clasficar al Mundial

El flamante entrenador de la selección nacional, Antonio Carlos Zago, aseguró este martes que Bolivia aún tiene chances de poder pugnar por clasificar al Mundial 2026, además que prometió trabajo y hacer énfasis en el trabajo de divisiones menores hasta cumplir su contrato, inicialmente firmado hasta septiembre de 2025.

"Es una oportunidad muy importante en mi carrera, agradezco a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por el apoyo, no es momento de hablar mucho. Creo que es un momento muy complicado que vive la Verde, pero, con el respaldo de todo el pueblo boliviano, de todos los que hacen parte del fútbol boliviano, podemos mejorar esta situación. No es fácil, hay que trabajar mucho, voy a trabajar mucho con mi cuerpo técnico para poder cambiar esta situación. Es un motivo de orgullo poder defender a un país con el que me identifico mucho desde el primer día que estuve acá. Esperemos lograr resultados para poder ubicar mejor a Bolivia en la tabla y poder pelear con las grandes selecciones de Sudamérica. Sí se puede (clasificar), apenas jugamos cuatro fechas, no conseguimos puntos pero la eliminatoria comenzó hace dos o tres meses", declaró Zago.

A su vez, el titular de la FBF, Fernando Costa, dio la bienvenida a Zago con la esperanza de que la selección nacional comience enderezar el camino rumbo a sus próximos retos, entre ellos las eliminatorias al Mundial 2026 y la Copa América 2024.

"Damos la bienvenida al nuevo cuerpo técnico. Con el profesor Zago se acordó que su vinculación será hasta que acaben las eliminatorias, hasta septiembre de 2025", explicó Costa.

¿Quién es Antonio Carlos Zago?. Antonio Carlos Zago (Presidente Prudente, Sao Paulo, 14 de marzo de 1969) es un exfutbolista y entrenador de fútbol. En su corto paso por Bolivia fue campeón con Bolívar en el Torneo Apertura 2022.

Como defensor en su época de futbolista, la trayectoria de Zago es bastante amplia y destacada: fue integrante de Sao Paulo (1990-1992), Albacete de España (1992-1993), Palmeiras (1993-1995), Kashiwa Reysol de Japón (1996-1997), Corinthians (1997-1998), AS Roma de Italia (1998-2002), Besiktas de Turquía (2002-2004), Santos FC (2004-2005 y 2007) y Juventude de Caxias do sul (2005-2006).

El cuerpo técnico que acompañará a Zago en esta nueva travesía son Giancarlo Zago y Rodrigo Gambard, presentados también en el acto de este martes en La Paz.

Baldivieso asume la gerencia de selecciones

A su turno, el exmundialista Julio César Baldivieso fue presentado como gerente deportivo de las selecciones de Bolivia, cargo destinado a coordinar en todos los niveles de la Verde. El "Emperador" regresa a trabajar en la selección nacional luego de siete años, cuando estuvo al mando del Equipo de Todos. Ahora retorna, pero con otro cargo.

"Agradecido con el Comité Ejecutivo por permitirme trabajar por mi país, poder sumar. Vengo a sumar, a trabajar de manera incondicional por mi amada Bolivia, esto se verá reflejado en los resultados que es lo que marca el fútbol. Ahora a trabajar, conversamos con el profesor Zago y el objetivo es claro, pero primero es el partido con Perú", acotó Baldivieso.