Copa Libertadores. Clubes bolivianos asumen el rol de protagonistas en la fase preliminar

El arranque de los clubes bolivianos en la Copa Libertadores 2024 se manifestó en los buenos resultados conseguidos desde la fase 1 y 2 con Aurora y Always Ready, respectivamente, sellando un gran inicio de temporada que no se vio desde 2022.

Hace dos años, Bolívar (fase 1) y The Strongest (fase 2 y 3) superaron a sus rivales y dejaron en alto la representación nacional y sumando importantes bolsas económicas, al margen de lo deportivo.

Always Ready

En su cuarta presencia internacional en Copa Libertadores, la tercera de manera consecutiva, el Millonario dejó atrás los errores antes cometidos y este 2024 logró avanzar al eliminar a uno de los favoritos: Sporting Cristal de Perú (global 7-4).

Fue el 6-1 logrado en el estreno internacional del estadio Municipal de Villa Ingenio (20 de febrero) el que brindó el boleto al Millonario, ya que el 3-1 encajado en Lima (partido de vuelta) solo decoró una llave ya ganada.

Con 500.000 dólares en el bolsillo por la fase 2, Always Ready se aseguró adicionalmente $us 600.000 por llegar a la fase 3, donde se medirá ante el uruguayo Nacional deMontevideo, elenco que a su vez dejó en el camino al venezolano Academia Puerto Cabello (global 4-0).

Pero, las buenas noticias no acaban acá: de ganar o no su llave ante el Bolso, Always Ready tiene asegurada una fase de grupos, ya sea Copa Libertadores (si gana la serie) o Copa Sudamericana (si la pierde).

En todo caso, al $us 1.100.000 logrado hasta ahora, el conjunto alteño puede asegurarse $us 3.000.000 más (si llega a grupos de Copa Libertadores) o $us 900.000 (si avanza a Copa Sudamericana.

Aurora, la heroica y el adiós

De la gloria a la despedida. Así fue la campaña de Aurora en la Copa Libertadores, marcando historia con hitos importantes para su divisa.

En la fase 1, además de asegurarse el premio de $us 400.000, el Celeste logró dos hechos más que trascedentales: logró su primera victoria en Copa Libertadores (1-0 ante Melgar, el 7 de febrero en Cochabamba), además de sumar un punto en casa ajena (1-1 frente a Melgar en Arequipa), resultados que otorgaron el boleto a la fase 2 al cuadro popular.

Aurora llegó con los ánimos elevados tras eliminar al peruano Melgar, dejando atrás la siempre difícil fase 1 que solo dos clubes bolivianos lograron sortear antes: Oriente Petrolero y Bolívar.

La bolsa económico se incrementó con $us 500.000, pero la ilusión de más hazañas llegó a su fin ante Botagofo, elenco brasileño que demostró su calidad y poderío en Conmebol.

El 1-1 logrado al filo del lance en Cochabamba (21 de febrero) no hizo frente a la catastrófica derrota 6-0 (28 de febrero, en Río de Janeiro).

Más allá de no lograr su cometido, Aurora sacó adelante a la representación nacional en las primeras fases de Copa Libertadores.