Henry Vaca ya está en La Paz para sumarse al plantel celeste

El Real Madrid logró este miércoles el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras empatar en el Santiago Bernabéu frente al Leipzig (1-1) con goles de Vinícius Junior en el minuto 65... Ver más El Real Madrid sufre para estar en cuartos (1-1)

El presidente club Wilstermann, Omar Mustafá, pidió disculpas a los socios e hinchas del Rojo tras la eliminación de la Copa Sudamericana, después que ayer cayó por 4-3 en tanda de penales ante Real... Ver más Mustafá: “Necesitamos ver cómo refinanciar el club de una u otra manera, les pido disculpas”

El mediocampista Daniel Rojas no terminó la práctica de The Strongest ayer, salió rengueando del campo de juego mientras sus compañeros seguían trabajando, pero no se trata de nada de grave,... Ver más Daniel Rojas entre algodones en The Strongest