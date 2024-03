El Real Madrid sufre para estar en cuartos (1-1)

El mediocampista Daniel Rojas no terminó la práctica de The Strongest ayer, salió rengueando del campo de juego mientras sus compañeros seguían trabajando, pero no se trata de nada de grave,... Ver más Daniel Rojas entre algodones en The Strongest

Real Tomayapo agrandó su historia en el fútbol nacional. El equipo verde se mete a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al derrotar a Wilstermann en la definición por penales, luego de haber... Ver más ¿Boca o Racing?: Conoce la fecha del sorteo de la Sudamericana y los posibles rivales de Real Tomayapo