Wilstermann busca recuperarse del peor golpe económico y anímico del año

El club Wilstermann, que con la eliminación de la Copa Sudamericana perdió un ingreso de 900 mil dólares, ahora no sólo deberá encontrar la forma de salir del hueco económico que generará esta desclasificación, sino también tendrá que lograr recuperarse anímicamente, ya que este domingo (15:00) tiene que enfrentar a Aurora en el clásico cochabambino 157.

“Este partido representaba mucho no sólo por lo deportivo, sino lo que representaba desde lo económico. Teníamos la responsabilidad y el deseo de poder darle, a esta dirigencia que tanto hace y a la gente que se lo merece, esa sanación definitiva; no pudimos. Tenemos una tristeza muy grande, porque no me duele como entrenador, sino como un wilstermanista más”, aseguró Cristian Díaz, director técnico del plantel profesional.

El presidente de la institución, Omar Mustafá, declaró que el duelo ante Real Tomayapo “era el más importante de nuestra gloriosa historia; no se dio. Es tiempo de estar más unidos que nunca cuerpo técnico, jugadores, directiva y la hinchada, que es la que hace grande a nuestro equipo. Necesitamos ver cómo refinanciar el club de una u otra manera. Les pido disculpas, pero tenemos que mirar al frente todos juntos, la única forma de salir adelante”.

Más allá de que el directorio le dio su respaldo al cuerpo técnico de Díaz, ayer el estratega dejó la duda de si continuará o no en el plantel.

“Tengo que pensar. Yo a este club lo quiero mucho, demasiado. Lo aprendí a querer en 2019 y 2020, me terminé de enamorar el año pasado. Siento que le di mucho, lo quiero demasiado como para estar aferrado a un lugar, que siento que no es mi momento estar”, señaló Díaz.

En cuanto a la decisión de quienes patearían los tiros penales el martes, Díaz explicó que Rodrigo Amaral debía ejecutar el quinto, pero que, durante la tanda de penales, se sintió mal y se lo cedió a un compañero (Martín Chiatti).

Por último, Díaz aseguró que se debe saber ganar y perder. “Hoy nos tocó perder; Real Tomayapo jugará la Copa Sudamericana y le deseamos lo mejor”, acotó.

El plantel ahora buscará voltear la página y enfocarse en el clásico valluno de este domingo, duelo que corresponde a la quinta fecha del Torneo Apertura, reservada para los clásico interseries.