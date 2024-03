El duelo Real Santa Cruz vs. The Strongest abre la séptima fecha

El partido entre Real Santa Cruz y The Strongest, a disputarse el viernes 29 de marzo a las 19:00 en el estadio Gilberto Parada de Montero, abrirá la séptima fecha del Torneo Apertura, que retornará al ruedo después del párate por la fecha FIFA.

Aunque ya se trata de encuentros con los que podría definirse alguno de los grupos, la Comisión de Competiciones determinó no unificar los horarios.

La fecha continuará el sábado con los duelos entre San Antonio vs. Real Tomayapo (15:00), Guabirá vs. U de Vinto (17:30) y Nacional Potosí vs. Royal Pari (20:00).

Para la jornada del domingo se programaron los siguientes duelos: Always Ready vs. Independiente (15:00), Bolívar vs. Oriente Petrolero (17:30) y Aurora vs. Blooming (19:30).

La séptima fecha se completará el lunes 1 de abril, con el cotejo entre Wilstermann y GV San José, desde las 19:00.

La última fecha de la fase de grupos aún no fue programada, porque es un hecho que esa jornada tendrá que contar con horarios unificados entre los partidos de la misma serie.