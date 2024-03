¿Estilo Dakar? Boca Juniors llegará en camionetas 4x4 a Potosí, anuncia Olé

Boca Juniors se prepara con todo para llegar a Potosí, ciudad en la que debutará por la Copa Sudamericana el próximo miércoles 3 de abril a partir de las 20:30. La prensa argentina ya hacho eco sobre todo el operativo que significará la llegada del club xeneise para su partido ante Nacional Potosí.

“El plantel tendrá que realizar un periplo poco habitual, dormir en hoteles separados y que incluso tendrán que llegar a esa ciudad en ¡camionetas 4x4!”, publicó este miércoles el diario Olé, graficando la noticia con una foto en la que se ve a los camiones que competían en territorio boliviano cuando se realizaba el Dakar.

El diario, citando fuentes del club, señala que, al no poder viajar directamente a Potosí, porque el aeropuerto de la ciudad no está habilitado, tendrán que ir primero a Sucre, aterrizando en Alcantarí el martes. Ese día dormirán en la capital boliviana en hoteles separados (según Olé) ya que no habría la capacidad hotelera para recibir a toda la delegación. “Por eso, los jugadores y el cuerpo técnico estarán en uno y el resto del staff en otro”, señala la publicación.

El miércoles, día del partido, el plantel desayunará y partirá en camionetas 4x4 hasta Potosí “porque se trata de un camino sinuoso, de montaña y en ascenso, un recorrido que no tiene la misma dificultad si se hace en un auto particular que si se ejecuta mediante un ómnibus o micro de pasajeros”, describe Olé.