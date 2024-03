DT boliviano Reynal regresa a casa: dirige al Rayo C de España

El entrenador boliviano Edson Reynal decidió partir un día a Europa para mostrar sus condiciones en el fútbol. Dejó de ser jugador para dirigir en uno de los clubes más emblemáticos de España: Rayo Vallecano. Este 2024, tras un paso por Alemania, el estratega nacido en los Yungas comenzó a dirigir el equipo C del Rayo.

“Sí, volví al Rayo Vallecano, me llamaron desde el club para que me haga cargo del tercer equipo del club, Rayo C, actualmente estoy como primer entrenador de ese equipo”, contó Reynal a Los Tiempos desde Madrid.

En Rayo Vallecano comenzó la historia, luego de formarse como estratega de las categorías menores y sacar licencia UEFA. Ahora le llegó la posibilidad de escalar hasta el equipo C.

“Hay mucha competitividad dentro del fútbol español y más aún si cabe en Madrid. Llevo muchos años aquí en la capital, hacerse un hueco importante aquí es muy complicado, hay mucho de todo y con calidad, calidad de futbolistas y calidad entrenadores, por lo tanto la exigencia es alta. Para destacar, tienes que ser uno de los mejores dentro de todos ellos, pero no es imposible, debes tener determinación, sobre todo tener claro que hay que quemar etapas”, agregó el entrenador yungueño.

En su historial, Reynal fue jugador en clubes como Ramiro Castillo y La Paz FC de Bolivia, además de CD Proas de España. Como entrenador UEFA condujo a Rayo Vallecano (alevines), FC Brandenburg 03 de Alemania y ahora Rayo Vallecano C.