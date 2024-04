Jugadores de Always Ready "contrataron" una patrulla policial para ser escoltados sin ser agredidos

Tras los incidentes ocurridos en el estadio de Villa Ingenio, donde los jugadores de Always Ready sufrieron actos vandálicos, el jugador tarijeño Adalid Terrazas reveló que él y sus compañeros tomaron medidas para protegerse de posibles agresiones por parte de presuntos hinchas.



Según Terrazas, él y otros jugadores decidieron "contratar" los servicios de una patrulla policial para ser escoltados y evitar cualquier incidente en la ciudad de El Alto. "Con algunos compañeros que no fueron víctimas de robos, pudimos reunir dinero y pagar a la patrulla para que nos acompañara", mencionó Terrazas durante una entrevista con el periodista 'Toto' Arévalo.



El mediocampista explicó que, ante el acoso de algunos hinchas mientras viajaban en un trufi, decidieron buscar ayuda policial en un módulo cercano. Terrazas comentó que se sintieron más seguros una vez que estuvieron escoltados, especialmente al enterarse de que los presuntos agresores tenían armas blancas.



Los jugadores de Always Ready denunciaron haber sido víctimas de robo de billeteras y celulares por parte de individuos que irrumpieron en los vestuarios del estadio. En respuesta a estos eventos, el club celebró una reunión entre jugadores y dirigentes con el objetivo de abordar la situación y recuperar un ambiente adecuado para los entrenamientos, con miras al próximo debut en la Copa Sudamericana.

¿Qué pasó después del hurto en vestuarios? Los jugadores tuvieron que esconderse en la policía. pic.twitter.com/BCIuUwdcac — Deporte Total (@deportetotal_bo) April 1, 2024