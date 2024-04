The Strongest marca la nota de la semana: lleva 11 años invicto ante rivales brasileños en La Paz

El club The Strongest, que superó 2-0 a Gremio la noche del martes en La Paz, por el grupo C de la Copa Libertadores, marcó el hito de la semana destacado por Conmebol: lleva once años sin caer en casa ante rivales brasileños.

El 13 de marzo de 2013, por el grupo 3, el Aurinegro cayó 1-2 con Atlético Mineiro en el estadio Hernando Siles, derrota a manos del Galo de Ronaldinho Gaúcho que significó su posterior eliminación. Además, el once brasileño, al final del certamen, se proclamó campeón de la Copa Libertadores por vez primera en su historia.

" ¡El invicto de The Strongest! Lleva 11 años sin derrotas ante equipos brasileños en La Paz por CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna", resaltó Conmebol en sus redes sociales.

En total, The Strongest jugó desde entonces nueve cotejos ante elencos de Brasil en La Paz, con un saldo de siete victorias y tres empates. En toda su historia, solo encajó tres derrotas ante clubes brasileños jugando en condición de local.