Oriente Petrolero derrotó 2-1 a Wilstermann en Santa Cruz

Universitario de Vinto remontó un marcador adverso, consiguió la victoria y se clasificó como líder del grupo C, luego de imponerse por 2-1 a Always Ready, en el partido que se disputó en el estadio... Ver más Universitario vence a Always Ready y concreta su clasificación a cuartos de final

La Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) cumplirá 100 años de vida institucional este 18 de abril y para conmemorarlos tiene varios proyectos que espera concretarlos. Ver más AFC centenaria se plantea tener sus canchas propias en nuevo aniversario

Aurora empató 0-0 en su visita a Royal Pari y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Paceña. Ver más Aurora empató 0-0 en su visita a Royal Pari