Robson Matheus denuncia presunto intento de soborno para que sea amonestado

El jugador de Always Ready, y que también jugó con la Selección boliviana en la última fecha FIFA, Robson Matheus, denunció que recibió una llamada de una persona desconocida quien le ofreció 10 mil dólares para que se haga sacar una tarjeta amarilla en el partido que el equipo alteño jugará ante Defensa y Justicia en Argentina por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

"Recibí una llamada ofreciéndome 5.000 dólares primero para que me saquen amarilla en el partido contra Defensa y Justicia, les dije que no, que ese no es mi carácter, y cuando dije que no me ofrecieron 10 mil dólares, volví a decir que no porque yo juego al fútbol porque lo amo y no es mi carácter ni es mi persona hacer esas cosas”, declaró el mediocampista en rueda de prensa que dio junto al abogado de su club, según reportó el portal Premium.

Matheus, al ser consultado, afirmó que el número del cual se le contactó era proveniente de Paraguay.

Precisamente el abogado del club alteño, Marcelo Ortiz, señaló que probablemente se trate de un acto de redes ilegales de apuestas y anunció que de inmediato se está haciendo la representación ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y la Conmebol, por tratarse de un torneo internacional organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“Están tocando fibras muy íntimas para la institución. Vamos a investigar si hay más jugadores que han recibido ese tipo de llamadas. Vamos a pedir que se haga una investigación pormenorizada, una denuncia ante la Conmebol, recordando que es Copa Sudamericana”, afirmó.

El abogado, asimismo, afirmó que el club brinda su total respaldo a Matheus y adelantó que se investigará para conocer si otros futbolistas recibieron llamadas similares.

“Obviamente vamos a investigar si hay más jugadores que han sido sujetos de estas llamadas y evidentemente lo que vamos a hacer día en adelante es que se haga una investigación pormenorizada, vamos a hacer nuestras denuncias a Conmebol”, enfatizó el jurista.